Pyongyang yönetimi, salgına dair vaka sayıları ve buna bağlı can kaybı sayılarını şeffaf olarak açıklamamakla suçlanıyordu.

Henüz hastalığın türünün tespit edilemediği ancak başkent sakinlerinden gün içinde birkaç kez vücut sıcaklıklarını ölçmeleri istendi.

Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore'de solunum yolu hastalığı şüphesiyle başkentte 5 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.