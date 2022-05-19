Kuzey Kore'de şüpheli Covid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı

Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarının sayısı 262 bin 270 artarak 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken, ülkede 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19 şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e ulaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un devletin Covid-19 salgınıyla mücadele kapasitesindeki yetersizliği eleştirmesinin ardından sağlık otoriteleri harekete geçti. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ülkede, dezenfektanlar ve termometreler dahil olmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme üretiminin artırıldığını açıkladı. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan Kuzey Kore'nin geleneksel ilaçların üretimini artırmak için de çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, söz konusu ilaçlar "hastalığın tedavisinde etkili" olarak nitelendirildi. KCNA tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang ve yakınındaki bölgelerde bulunan fabrikaların tıbbi malzemeleri "yıldırım hızıyla ürettiği" belirtilirken, dezenfeksiyon çalışmalarının da yoğunlaştırıldığı kaydedildi. KCNA ayrıca "Antiseptik solüsyon üretmek için Pyongyang'a acilen binlerce ton tuzun sevk edildiğini" duyurdu.

Açıklamasında Kuzey Kore'deki şüpheli Covid-19 vakalarındaki artışa değinen KCNA, 262 bin 270 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiğini belirtti. Elde edilen son veriler ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a ulaşırken, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi. Covid-19 hasta sayısına dair net bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

Kuzey Kore yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk Covid-19 vakasını resmi olarak geçtiğimiz perşembe günü doğrulamış, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Kuzey Kore'nin insani bir krizle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılmıştı. Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu salgın döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözleriyle hükümet kurmaylarını eleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy/İHA)