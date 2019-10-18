Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'de tüberküloz 2018'de 20 bin civarında can aldı
Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de tüberküloz 2018'de 20 bin civarında can aldı

Kuzey Kore'de tüberküloz 2018'de 20 bin civarında can aldı

2 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'de geçen sene 20 bin civarında kişinin tüberküloz hastalığından (verem) hayatını kaybettiğinin sanıldığını belirtti.

Kuzey Kore'de tüberküloz 2018'de 20 bin civarında can aldı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey Kore'de geçen sene 20 bin civarında kişinin tüberküloz hastalığından (verem) hayatını kaybettiğinin sanıldığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, DSÖ'nün raporunda, Kuzey Kore, tahmini tüberküloz vakalarının en çok görüldüğü 20 ülke arasında yer aldı.

Raporda, 2018'de Kuzey Kore'de 131 bin tüberküloz vakası görüldüğü ve bunlardan tahmini 20 binin ise ölümle sonuçlandığı aktarıldı.

Kuzey Kore'de hastalıktan kaynaklı ölüm oranın her 100 bin kişide 80 olduğuna dikkati çekilen raporda, geçen sene tüberküloza bağlı ölümlerin bir önceki yıla göre yüzde 25 civarında arttığının altı çizildi.

1,5 milyon kişi öldü

DSÖ'ye göre, dünyada 2018'de tüberküloz hastalığından yaklaşık 1,5 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl, Güneydoğu Asya yaklaşık yüzde 44 ile veremin en sık görüldüğü bölge olarak öne çıktı. Bunu yüzde 24 ile Afrika kıtası ve yüzde 18 ile Batı Pasifik Bölgesi takip etti.

Tüberküloz hastalığı yükünün en fazla olduğu ilk 8 ülke arasında Hindistan, Bangladeş, Çin, Endonezya, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Güney Afrika bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kuzey Kore, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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