Üye Girişi
Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor - Son Dakika

Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor

28.12.2021 09:40
Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor

Kuzey Kore'de geçmiş projeleri gözden geçirmek ve yeni dönemin gündemleri ve politikalarını tartışmak için önemli bir toplantının başladığı bildirildi.

Kuzey Kore'de geçmiş projeleri gözden geçirmek ve yeni dönemin gündemleri ve politikalarını tartışmak için önemli bir toplantının başladığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin dün başlayan genel kurul toplantısına başkanlık ettiği aktarılırken Kim'in açıklamalarına dair herhangi bir detaya yer verilmedi.

Detayına yer verilmeyen gündem maddelerinin tartışıldığı ve onaylandığı belirtilen açıklamada, toplantıda 2021'in ana gündem ve politikalarının gözden geçirileceği ve yeni dönemdeki gelişmelere dair konuların ele alınacağı kaydedildi.

Genel kurul toplantısı, Kuzey Kore'deki en üst düzey karar alma mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Kim, daha önce genel kurul toplantılarını ABD ve Güney Kore ile ilişkiler veya ülkesinin nükleer programı konusundaki tutumlarını açıklamak için kullanmıştı.

Kim'in iktidardaki 10'uncu yılını kutladığı bir dönemde düzenlenen toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak 2019'da yapılan genel kurul toplantısı dört gün sürmüştü.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, İşçi Partisi, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor - Son Dakika


Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi         
09:41
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi         
20:38
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10

Son Dakika Haberleri
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
08:42 CİMER'den neler isteniyor neler? Rüyasını anlatan da var, cuma mesajı atan da
08:41 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 09:46:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement