Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği - Son Dakika
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Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği

16.06.2022 11:57
Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği

Kuzey Kore'de adı açıklanmayan yeni bir salgın hastalığın baş gösterdiği bildirildi.

Kuzey Kore'de adı açıklanmayan yeni bir salgın hastalığın baş gösterdiği bildirildi. Lider Kim Jong-Un'un kendi ilaçlarını hastalara bağışladığı duyurulurken, uzmanlar ise Kim'in "ulusunu düşünen lider" imajı ile halk desteği sağlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Korona virüs salgını ile mücadele edilen Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa daha rastlandığı bildirildi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildiğini duyurdu. Yeni salgın hastalığın adı ve salgının boyutu hakkında net bir bilgi paylaşılmazken, lider Kim'in ailesine ait stok ilaçları "akut enterik hastalık" teşhisi konan kişilere bağışladığı kaydedildi. Uzmanlar, Kuzey Kore devlet medyasının "enterik hastalık" olarak tabir ettiği hastalığın yiyecek ve su yoluyla veya enfekte kişilerin dışkılarıyla temasla bulaşan bağırsak hastalıkları tifo, dizanteri veya kolera olabileceğine dikkat çekerken, söz konusu hastalıkların ülkede zaten sıkça görüldüğü belirtildi.

Covid-19 salgını ve Birleşmiş Milletlerin yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Kim'in yeni salgın haberlerini kullanarak "ulusunu düşünen lider" imajı çizmeye ve halk desteği sağlamaya çalıştığı yönünde yorumlar yapıldı.

VAKA SAYISI 4.5 MİLYONU AŞTI

Covid-19 salgınında yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk enfeksiyonu geçtiğimiz mayıs ayında açıklayan Kuzey Kore'de vaka sayısı kısa sürede milyonları bulmuştu. Kesin vaka sayısını açıklamayan devlet medyası, "şüpheli ateş belirtisi" gösteren hasta sayısının dün itibarıyla 4 milyon 532 bin 240'a yükseldiğini bildirmişti. Ülkede 73 kişi de şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi
Kaynak: İHA

Kim Jong Un, Koronavirüs, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği - Son Dakika

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