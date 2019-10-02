Kuzey Kore'den ABD ile nükleer müzakere sinyali sonrasında füze denemesi
5 dakika önce
Kuzey Kore, Washington ile nükleer müzakerelere yeniden dönebileceğini açıkladığı dönemde yeni bir füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore, Washington ile nükleer müzakerelere yeniden dönebileceğini açıkladığı dönemde yeni bir füze denemesi yaptı.
Doğu Denizi'ne fırlatılan iki füzenin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31
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