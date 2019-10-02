Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD ile nükleer müzakere sinyali sonrasında füze denemesi
Son Dakika Dünya Haber

Kuzey Kore'den ABD ile nükleer müzakere sinyali sonrasında füze denemesi

5 dakika önce

Kuzey Kore, Washington ile nükleer müzakerelere yeniden dönebileceğini açıkladığı dönemde yeni bir füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore'den ABD ile nükleer müzakere sinyali sonrasında füze denemesi, System.String[]

Kuzey Kore, Washington ile nükleer müzakerelere yeniden dönebileceğini açıkladığı dönemde yeni bir füze denemesi yaptı.


Doğu Denizi'ne fırlatılan iki füzenin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu kaydedildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Washington, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu
KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 08:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD ile nükleer müzakere sinyali sonrasında füze denemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]