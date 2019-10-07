Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD'ye: Düşmanca tutum sona ermeden müzakere masasına dönülmeyecek
Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den ABD'ye: Düşmanca tutum sona ermeden müzakere masasına dönülmeyecek

Kuzey Kore'den ABD'ye: Düşmanca tutum sona ermeden müzakere masasına dönülmeyecek

1 saat önce

Kuzey Kore, ABD tarafının düşmanca yaklaşımlarını değiştirmemesi halinde müzakere masasına tekrar oturmayacağını açıkladı.

Kuzey Kore'den ABD'ye: Düşmanca tutum sona ermeden müzakere masasına dönülmeyecek, System.String[]

Kuzey Kore, ABD tarafının düşmanca yaklaşımlarını değiştirmemesi halinde müzakere masasına tekrar oturmayacağını açıkladı.


Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:01 
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