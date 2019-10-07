Kuzey Kore'den ABD'ye: Düşmanca tutum sona ermeden müzakere masasına dönülmeyecek

Kuzey Kore, ABD tarafının düşmanca yaklaşımlarını değiştirmemesi halinde müzakere masasına tekrar oturmayacağını açıkladı.



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı belirtildi.