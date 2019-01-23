Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD'ye Eleştiri

Kuzey Kore'den ABD'ye Eleştiri

40 dakika önce

Kuzey Kore, askerlerinin bu ülkede kalması için Güney Kore'den daha fazla para talep eden ABD'yi eleştirdi.

Kuzey Kore'den ABD'ye Eleştiri, System.String[]
Kuzey Kore, askerlerinin bu ülkede kalması için Güney Kore'den daha fazla para talep eden ABD'yi eleştirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan yazıda, Washington yönetiminin, Güney Kore'de konuşlanan 28 binin üzerinde ABD askerinin masraflarının paylaşımı konusunda Güney Kore'den daha fazla katkıda bulunmasını istemesi, "çağ dışı" bir talep olarak nitelendirildi.

Yazıda, bu talebin, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin azaltılmasına yönelik süregelen çabalara ters düştüğü de ifade edildi.

ABD ve Güney Kore arasında aralık ayında süresi dolan bir önceki anlaşmada Seul yönetiminin, ABD askeri varlığı için ödemesi gereken tutar yılda 848 milyon dolardı.

Washington yönetiminin, yeni anlaşmada Seul'ün katılım payında yüzde 50 artış talep ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, şubat ayı sonunda bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:11 Kaynak: AA

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