Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz
28 dakika önce
Kuzey Kore, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı
Kuzey Kore
, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri
'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı Birleşmiş Milletler
'in Cenevre
ofisinde bulunan Silahsızlandırma Konferansı'nda konuşan Kuzey Koreli diplomat Ju Yong Chol, "bugüne kadar atılan büyük adımları" yeniden değerlendireceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:39
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