Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz
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Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz

28 dakika önce

Kuzey Kore, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı

Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz, System.String[]
Kuzey Kore, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde bulunan Silahsızlandırma Konferansı'nda konuşan Kuzey Koreli diplomat Ju Yong Chol, "bugüne kadar atılan büyük adımları" yeniden değerlendireceklerini söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:39 
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