Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı
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Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı

4 saat önce

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay düzenlemeyi planladığı ortak askeri tatbikatın, ABD ile yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılan görüşmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı, System.String[]
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay düzenlemeyi planladığı ortak askeri tatbikatın, ABD ile yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılan görüşmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:32 
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