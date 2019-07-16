Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı
4 saat önce
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay düzenlemeyi planladığı ortak askeri tatbikatın, ABD ile yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılan görüşmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.
Kuzey Kore
, ABD ve Güney Kore
'nin gelecek ay düzenlemeyi planladığı ortak askeri tatbikatın, ABD ile yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılan görüşmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:32
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