Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini seçmeli
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Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini seçmeli

6 saat önce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için verilen tarihin yaklaştığının belirterek, "Washington'un yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini karar vermeli" diye konuştu.

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini seçmeli, System.String[]

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için verilen tarihin yaklaştığının belirterek, " Washington'un yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini karar vermeli" diye konuştu.


Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Ri Thae Song, "Washington'un yeniden görüşme taleplerinin sadece Kuzey Kore ile diyalogda olduklarını gösteren bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve bunu ABD seçimleri için kullanmak istediklerini" belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:12 
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