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7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi - Son Dakika

7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi

13.09.2021 21:24

Füze denemeleri nedeniyle sık sık rakip ülkelerin hedefi haline gelen Kuzey Kore, 7 aylık aranın ardından ilk kez bir füze denemesi gerçekleştirdi. Ülkenin kuruluşunun 73. yıldönümü nedeniyle atılan füzenin, uzun menzilli olduğu belirtildi.

Dünyanın en ilginç ülkeleri arasında yer alan Kuzey Kore, 7 aylık sessizliğin ardından uzun menzilli füze denemesiyle yeniden gündemde. Asya ülkesi, sık sık yaptığı denemeler nedeniyle diğer ülkelerin eleştiri odağı haline geliyordu.

İKİ GÜN BOYUNCA TEST EDİLDİ

Ülkenin kuruluşunun 73. yıldönümü nedeniyle geçtiğimiz hafta Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreni ile gündeme gelen Kuzey Kore, yeni füze denemesi gerçekleştirdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni uzun menzilli füzelerin Cumartesi ve Pazar günleri başarı ile test edildiğini duyurdu.

"ÜLKEMİZİN YETENEĞİNİN GÖSTERGESİ"

İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı ifade edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından İşçi Partisi Politbüro üyesi Pak Jong Chon'un füze testlerini bizzat gözlemlediği belirtildi. Pak'ın denemelere yönelik, "Bu, ülkemizin savunma teknolojisi ile silah sanayisinin muazzam yeteneklerinin bir başka büyük göstergesidir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SESSİZLİKLERİ AYLAR SÜRMÜŞTÜ

ABD ile süren nükleer silahsızlanma müzakerelerinin durmasının ardından Kuzey Kore, son füze denemesini geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirmişti. Düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebilen iki yeni taktik güdümlü füzenin hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu belirtilmiş, devlet medyasında yer alan haberde "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor" ifadeleri kullanılmıştı. Deneme, bölgede tansiyonu artırdığı gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi

Kuzey Kore, Mart, Füze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 aydır sessizdiler! Kuzey Kore'den uzun zaman sonra füze denemesi - Son Dakika
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