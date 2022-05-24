Kuzey Kore'den Covid-19 vakalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Covid-19 vakalarına ilişkin açıklama

24.05.2022 10:12
Kuzey Kore'den Covid-19 vakalarına ilişkin açıklama

Kuzey Kore'de 2 hafta önce ilk şüpheli Covid-19 vakasının doğrulanmasından bu yana ilk kez yüksek ateş kaynaklı ölüm bildirilmediğini duyuran ülkede, salgının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Kuzey Kore'de 2 hafta önce ilk şüpheli Covid-19 vakasının doğrulanmasından bu yana ilk kez yüksek ateş kaynaklı ölüm bildirilmediğini duyuran ülkede, salgının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede doğrulanan ilk vakayı geçtiğimiz 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyuran ve yaklaşık iki hafta içinde yüzbinlerce kişide yüksek ateş belirtisi gözlendiğini bildiren Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatlik süreçte 134 bin 510 yeni şüpheli vaka doğrulanmasına rağmen salgın başından bu yana ilk kez ölüm bildirilmediğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 2.95 milyona yükseldiği kaydedilen haberde can kaybı sayısının 68'de kaldığı vurgulanırken, "Üst düzey acil salgın önleme sisteminin etkinleştirilmesinden birkaç gün sonra, ülke çapında hastalık ve ölüm oranları büyük ölçüde azaldı ve iyileşen kişi sayısı arttı. Bu da pandemik hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleme ve salgını kontrol etme ile istikrarın sağlanmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİ VAKALAR 12 MAYIS'TAN BU YANA ARTMIŞTI

Kuzey Kore 12 Mayıs'ta ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, 25 milyonluk ülke virüsün adına atıfta bulunmadan ardı ardına yüzbinlerce kişide "yüksek ateş" belirtisi gözlendiğini dünyaya duyurmuştu. Uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kesin vaka sayısının tespit edilemediği yorumunda bulunurken, salgının ilk günlerinde devlet mekanizmalarının sağlık krizini yönetmedeki başarısızlığından şikayet eden lider Kim Jong Un, acil durum ilan ederek tedbirlerin artırılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

(Burak Ersoy - İHA)

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Kuzey Kore'de şüpheli Covid-19 vakaları 2.81 milyona ulaştı Kuzey Kore'de şüpheli Covid-19 vakaları 2.81 milyona ulaştı
Kaynak: İHA

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