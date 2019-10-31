Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

7 saat önce

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi, System.String[]

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni bir füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Pyongan vilayetinden Doğu Denizi'ne öğle saatlerinde iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin türüne veya menziline ilişkin bilgi verilmezken, Güney Kore ordusunun bölgedeki durumu izlediği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 12. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 2 Ekim'de denizaltıdan fırlatılan güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne ateşlemişti.

Japon Denizi, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecini resmen başlatan tasarıyı onayladı
Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin giyeceği yeni önlük modellerini sosyal medya hesabından paylaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz İstanbul'da yağış sonrası yoğun trafik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 19:07:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]