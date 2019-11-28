Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong vilayetinden Doğu Denizi'ne yerel saatle 16.59'da iki füze ateşlendiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, füzelerin süper büyük çoklu batarya ile 30 saniye aralıklarla fırlatıldığı, her iki füzenin de 97 kilometre irtifaya, 380 kilometre menzile ulaştığı belirtildi.

Bölgedeki durumun izlendiği, başka füze denemeleri durumunda Güney Kore ordusunun hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Seul ve ABD istihbaratının füzelerin diğer özelliklerini analiz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, füze denemelerinin esefle karşılandığı, Pyongyang yönetiminin denemelere son vermesi gerektiği kaydedildi.

Olay, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'nde yaptığı 13. füze denemesi olarak kayıtlara geçti. Pyongyang yönetimi son olarak 31 Ekim'de çoklu batarya kullanarak, Kuzey Kore kıyılarından Doğu Denizi'ne 2 füze ateşlemişti.