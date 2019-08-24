Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den füze denemesi
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Kuzey Kore'den füze denemesi

43 dakika önce

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'den füze denemesi, System.String[]

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, kuzeydoğusundaki Güney Hamgyong eyaletinden iki balistik füze fırlattığı, 97 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kendisiyle dürüst olduğunu söyledi.

Trump, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, füze denemelerinin endişeyle karşılandığı vurgulanarak Pyongyang yönetimine askeri gerginliği yükseltecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Japonya hükümeti, füzelerin karasularına düşmediğini ve hasara yol açmadığını bildirdi.

Bugünkü deneme, Pyongyang yönetiminin 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 7'inci füze denemesi oldu.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin füze denemesini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığını belirtiyor.

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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