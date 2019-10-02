Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den füze denemesi
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Kuzey Kore'den füze denemesi

45 dakika önce

KUALA Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne fırlattığı iki füzenin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu belirlendi.

Kuzey Kore'den füze denemesi, System.String[]

KUALA Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne fırlattığı iki füzenin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu belirlendi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.

Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki doğu illerinden Shimane kıyılarına düştüğü açıklandı.

Denizaltından fırlatılan balistik füzelerin, 910 kilometre yükselip 450 kilometre öteye düştüğü bildirildi.

Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin bu füze türünü en son 2016'da denediği belirtildi.

Doğu Denizi'ne sıkça füze ateşleyen Kuzey Kore, bu yıl içinde 11 defa füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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