Kuzey Kore'den güney komşusuna uyarı - Son Dakika
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Kuzey Kore'den güney komşusuna uyarı

03.04.2022 10:55
Kuzey Kore'den güney komşusuna uyarı

Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore'den yapılan "ön alıcı saldırıda bulunma" açıklamalarına tepki gösterdi.

Kuzey Kore, yaptığı füze denemelerine karşı Güney Kore'den yapılan "ön alıcı saldırıda bulunma" açıklamalarına tepki gösterdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un ülkesine yönelik saldırı sözlerini eleştirdi.

Kuzey Kore devlet medyasındaki açıklamalarında, Kim Yo Jong, Bakan Wook'u "anlamsız ve pervasız bir adam" olarak niteleyerek, Wook'un değerlendirmeleri nedeniyle Güney Kore'nin "ciddi bir tehdit" ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon da mevcut durumda diğer tarafı etkileyecek herhangi bir yanlış kararın veya kötü beyanın "tehlikeli bir çatışmayı ve tam bir savaşı" tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Wook, 1 Nisan'da Kuzey Kore'nin ülkesine füze fırlatma niyetinde olduğunu tespit etmeleri halinde kuzeye yönelik saldırılar başlatma kabiliyetine ve hazırlığına sahip olduklarını belirtmişti.

ICBM denemesi

Kuzey Kore, 24 Mart'ta bir füze denemesi gerçekleştirmiş ve bunun "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı. Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı. Biden'ın görüşmede, ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

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Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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