Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Görüşme Teklifi

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Görüşme Teklifi

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile 2019 yılında daha fazla zirve düzenlemek istediğini açıkladı.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Görüşme Teklifi, System.String[]
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile 2019 yılında daha fazla zirve düzenlemek istediğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı konutu Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney Kore lideri Moon Jae-in'e görüşme talebini içeren bir mektup gönderdiği belirtildi.

Mektupta Kuzey Kore lideri Kim'in, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için Güney Kore lideri Moon'a 2019 yılında daha sık görüşme teklifinde bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Mavi Saray açıklamasında Kim'in Seul'de planlanan ziyareti gerçekleştiremediği için üzgün olduğu, gelecekte bu görüşmeyi gerçekleştirmekte kararlı olduğu belirtildi. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Kim Jong Un, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Politika
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