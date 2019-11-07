Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Japonya Başbakanı Abe'ye tepki
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Kuzey Kore'den Japonya Başbakanı Abe'ye tepki

6 saat önce

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun açıklamalarına tepki göstererek, Abe'nin Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore'den Japonya Başbakanı Abe'ye tepki, System.String[]

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun açıklamalarına tepki göstererek, Abe'nin Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin geçen hafta aslında "süper büyük füze fırlatma" sistemi denediğini belirterek, balistik füze denemesi yapıldığını sanan Abe'nin "ahmak" olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'yi kınadığını açıklayan Abe'nin gereksiz yere tepki gösterdiğini dile getiren yetkili, Japonya Başbakanı Abe'nin bir daha Pyongyang'a ayak basmaması gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de iki füze fırlattığı belirtilmişti.

Japonya Başbakanı Abe, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadığını ifade ederek, Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırımlarına uymadığını vurgulamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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