Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Japonya'ya Sürpriz Teşekkür

Kuzey Kore'den Japonya'ya Sürpriz Teşekkür

1 saat önce

Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Japon Denizi'ne sürüklenen bir teknedeki Kuzey Koreli denizcileri kurtardığı için Japonya'ya teşekkür etti.

Kuzey Kore'den Japonya'ya Sürpriz Teşekkür, System.String[]
Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Japon Denizi'ne sürüklenen bir teknedeki Kuzey Koreli denizcileri kurtardığı için Japonya'ya teşekkür etti.

Nükleer silahlanma iddiaları ve geçmişteki füze denemeleri nedeniyle sık sık karşı karşıya gelen Japonya ve Kuzey Kore arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Japon basınına yansıyan haberlere göre, Kuzey Kore Kızılhaç Derneği, Ocak ayında Japon Denizi'ne sürüklenen bir teknedeki 6 Kuzey Koreli denizciyi güvenli bir şekilde teslim ettiği için Japonya'ya teşekkür etti. Kuzey Kore kamu yayıncısı KCNA'da yer aldığı belirtilen açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kızılhaç Merkez Komitesi, güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönebilmeleri için mürettebatımıza insani yardım sağlanması konusunda ilgili kanallar aracılığıyla teşekkür etti" ifadelerine yer verildiği ifade edildi.

Şaşırtan teşekkür

Geçtiğimiz yıl, kuzeyden geldiğine inanılan rekor sayıda ahşap tekne Japonya kara sularına sürüklenmiş, bazı tekneler ise karaya oturmuştu. Son olarak bu Ocak ayında, Japon Denizi'nde 6 Kuzey Koreli denizci kurtarılmış ve Kuzey Koreli yetkililere teslim edilmişti. Kuzey Kore'de tamamen devlet kontrolünde olduğu düşünülen Kızılhaç organizasyonunun teşekkür ifadesi Japonya'da şaşkınlıkla karşılandı. İki ülke arasındaki ilişkiler soğukluğunu koruyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Japon, Japon Denizi, Japonya, Kuzey Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapadokya'da Shinji Kagawa İçin Pankart Açtılar Borussia Dortmund, Kagawa'nın Bonservisini 8 Milyon Euro Olarak Belirledi

HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:25:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Japonya'ya Sürpriz Teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]