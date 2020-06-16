Kuzey Kore'den korkutan açıklama - Son Dakika

Kuzey Kore'den korkutan açıklama

Kuzey Kore'nin, askerden arındırılmış bölgeye asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor.

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Kuzey Kore'nin, askerden arındırılmış bölgeye asker göndermeyi planladığını açıklamasının ardından Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor.


2018 yılının Nisan ayında Kore Yarımadası tarihindeki en önemli günlerden biri yaşanmış, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile sınır hattında el ele poz verirken, bu kez sınır hattına tansiyon yükseliyor. Güney Kore tarafından, Kuzey Kore yönetimine karşı propaganda amaçlı broşür ve balonların gönderilmesi iki ülke arasında yeniden gerilimin yaşanmasına neden olmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un tehditkar açıklamalarının ardından Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklaması tansiyonu arttırdı. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Ordumuz, Kuzey-Güney ilişkilerinin gittikçe kötüleştiği mevcut durumu yakından takip ediyor. Parti ve hükümet tarafından alınacak herhangi bir dış önlem için kesin bir askeri garanti sağlamaya hazırlanıyor" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.


Açıklamada ordu liderlerinin askerden arındırılmış bölgelerde tekrar ilerleme sağlanması için önlemler alınması konusunda eylem planı üzerinde çalıştığı kaydedildi. Sınırın bir kaleye dönüştürülerek, güneye karşı askeri uyanıklığın artırılacağı bildirildi. - PYONGYANG

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore'den korkutan açıklama - Son Dakika

Son Dakika

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