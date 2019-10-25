Kuzey Kore'den Kumgang Dağı'ndaki tesislerin yıkılması için görüşme talebi

Kuzey Kore, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması için Güney ile istişare talebinde bulundu.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den Kumgang Dağı bölgesindeki tesislerin yıkılması konusunun görüşülmesine ilişkin Kuzey'den mektup aldıkları bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin bölgedeki koşulların ve ortamın değerlendirilmesi için zamana ihtiyacı olduğu belirtildi.

Kim, tesislerin yıkılması talimatını vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını vermiş, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını ve Kuzey'in konuyla ilgili muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini bildirmişti.

Tatil beldesinde Güney Koreli bir turistin vurulmasının ardından Seul yönetimi, 2008'de bölgeye yapılan turları iptal etmişti. Elmas Dağı tatil beldesi turları, iki taraf arasındaki iş birliğinin büyük bir sembolü olarak görülüyordu.