Kuzey Kore'den son füze denemesi ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Kuzey Kore'den son füze denemesi ile ilgili açıklama

06.03.2022 06:18
Kuzey Kore'den son füze denemesi ile ilgili açıklama

Kuzey Kore hükümeti, dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze fırlattığı açıklamalarının ardından yapılan denemeyi doğrulayarak, fırlatmanın keşif uydusu geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Kuzey Kore hükümeti, dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze fırlattığı açıklamalarının ardından yapılan denemeyi doğrulayarak, fırlatmanın keşif uydusu geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Dün balistik füze olduğu düşünülen ve yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirilen Kuzey Kore'den, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan haberde, gerçekleştirilen fırlatma doğrulanarak, denemenin keşif uydusu geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ve Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde yapılan deneme sonucunda, "uydunun veri gönderim ve alım kabiliyetlerinin doğrulandığı" kaydedilirken Pyongyang tarafından doğrulanan son test, 9 Mart'ta Güney Kore'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Seul'a karşı bir gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Pyongyang'dan 9. deneme

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün yerel saatle 08.58'de Japon Denizi istikametine doğru bir füze fırlattığını duyurmuş, ilk etapta tanımlanamayan füzenin balistik füze olabileceği belirtilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanan füzenin 300 kilometre uçtuktan ve yaklaşık 550 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtilmişti. Bu yıl yaptığı silah denemelerinin sayısı 9'a ulaşan Kuzey Kore, son olarak geçtiğimiz Pazar günü keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında bir füze fırlatmıştı. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ile Savunma Bilimleri Akademisi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen test ile Pyongyang'ın "dünyadaki belirli alanların yüksek çözünürlüklü yatay ve dikey fotoğraflarını çeken görüntüleme sistemleri ve veri iletim sistemlerinin özellikleri ve başarısını doğruladığı" ifade edilmişti. - TOKYO

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Kuzey Kore, Pyongyang, Kore, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Kore'den son füze denemesi ile ilgili açıklama - Son Dakika


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