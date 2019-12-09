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Kuzey Kore'den Trump'a: Pervasız ve dengesiz yaşlı adam
6 saat önce
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süredir rafa kalkan 'hakaret içerikli' sözlü atışmalar yeniden alevlendi. Pyongyang yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ı "pervasız ve dengesiz yaşlı adam" olarak niteledi.
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süredir rafa kalkan 'hakaret içerikli' sözlü atışmalar yeniden alevlendi. Pyongyang yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD Başkanı Donald Trump'ı "pervasız ve dengesiz yaşlı adam" olarak niteledi.
Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, sosyal medya hesabında Pyonyang'ın düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğunu yazan Trump'a tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:14
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