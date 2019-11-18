Kuzey Kore'den üç günde ikinci askeri tatbikat

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, devam eden hava kuvvetleri tatbikatına katılarak askerlerle poz verdi. Kim Jong Un'ın üç günde ikinci kez yapılan yapılan tatbikatı izlemesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'nin bölgede nükleer silahsızlanma müzakerelerini kolaylaştırmak amacı ile askeri tatbikatlarını ertelediği sırada geldi.



Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim Jong Un'ın "Duyurusunu yapmadan gerçek savaş şartları altında tatbikat yapmak olmazsa olmaz" dediğini aktardı. Kuzey Kore liderinin bu tatbikatları ne zaman izlemiş olduğu haberlerde tam olarak belirtilmedi.