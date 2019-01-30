Kuzey Kore'den Yaptırımlara İlişkin Açıklama

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi yayın organı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikinci zirve öncesinde, ülkeye yönelik yaptırımlar devam ettiği sürece ilişkilerde iyileşmenin mümkün görünmediğini yazdı.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi yayın organı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikinci zirve öncesinde, ülkeye yönelik yaptırımlar devam ettiği sürece ilişkilerde iyileşmenin mümkün görünmediğini yazdı.



Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde çıkan yorum yazısında, ikili ilişkilerin güven oluşturma çabaları olmadan gelişemeyeceği ve yaptırımlarla ilişkilerde iyileşmenin bir arada ilerleyemeyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.



Yazıda, "İlişkilerde iyileşme ve yaptırımlar yan yana ilerleyemez. İlişkileri ilerletmenin temeli saygı ve güven ise yaptırımların temelinin düşmanlık olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.



Yaptırımların, ne kadar sürdüğünün önemi olmadığının ve planlanan sonuçları hiçbir zaman vermeyeceğinin aktarıldığı yazıda, Washington, Kuzey Kore nükleer silahlardan arınana kadar yaptırımların gevşetilmemesi yönündeki politikasına bağlı kalmakla itham edilirken, bu durumun iki ülke arasındaki görüşmelerde çıkmaza neden olduğu yorumunda bulunuldu.



"Dışarıdan destek ve kimsenin yardımı olmadan ülkemiz, kendi gücümüz ve çabalarımızla ilerleyebilir." ifadesinin yer aldığı yazıda, Pyongyang'ın, ABD ile "yeni ilişkiler" kurarak Kore Yarımadası'nda kalıcı ve sağlam barışın sağlanması konusundaki kararlılığına işaret edildi.



Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda yapılacağı bildirilmişti.



Kuzey Kore medyası, 24 Ocak'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir mektup aldığını ve iki ülke arasındaki ikinci zirve için hazırlıklara başlanmasını istediğini duyurmuştu.

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