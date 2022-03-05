Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi

05.03.2022 04:41
Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına bir bölgeye düştüğü belirtildi.

Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına odaklandığı sırada, Kuzey Kore'den yine gerilimi artıracak bir hamle geldi. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanan füzenin, yerel saat ile 08.58'de Japon Denizi istikametine doğru ateşlendiği ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında bir bölgeye düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelerde, füze denemesi ile ilişkili herhangi bir hasar bildirilmedi. Son gelişme ile birlikte Pyongyang'ın, bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 9'a yükseldi.

Yeniden hız kazandı

Kuzey Kore, bu yıl içinde aralarında hipersonik füzeler ve demiryolu tabanlı füzelerin de bulunduğu 8 deneme gerçekleştirmiş, 27 Şubat'ta yapılan son denemenin ise keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidinin dünyada korkuya neden olmasının, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u füze programını hızlandırma konusunda cesaretlendirmiş olabileceği yorumları yapılmıştı. - TOKYO

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Japonya hükümeti, Kuzey Kore, Japonya, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Kore'den yeni bir füze denemesi - Son Dakika


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