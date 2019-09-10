Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

2 saat önce

Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi, System.String[]

Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi.


Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore tarafından 2 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Güney Pyongyang'dan fırlatıldığı belirtilen füzelerin, doğu yönüne hareket ettiği bildirildi. Güney Kore ve ABD'li askeri yetkililerin konuyla ilgili analizinin devam ettiği kaydedilirken, Japonya ise söz konusu denemenin kendileri için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.


Sekizinci deneme


Son füze denemeleri ile birlikte Kuzey Kore 25 Temmuz'dan bu yana sekizinci kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui pazartesi yaptığı açıklamada Pyongyang'ın eylül ayı sonlarında ABD ile kapsamlı görüşmelere hazır olduğunu söylemişti. Söz konusu açıklamanın ardından gelen son füze denemeleri, füze teknolojilerini sergilemek isteyen Kuzey Kore'nin ABD hükümetine baskı yapma girişimi olarak yorumlandı. - PYONGYANG

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Pyongyang, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:43 Kaynak: İHA
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