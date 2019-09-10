Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

18 dakika önce

Saatler önce Washington'la nükleer silahsızlanma görüşmelerine yeniden başlama mesajı veren Pyongyang, iki "tanımlanamayan füze" denedi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi, System.String[]

Saatler önce Washington'la nükleer silahsızlanma görüşmelerine yeniden başlama mesajı veren Pyongyang, iki "tanımlanamayan füze" denedi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Salı günü "tanımlanamayan" iki füze denediğini açıkladı. Kuzey Kore henüz saatler önce ABD ile Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklamıştı.


Doğu yönünde ateşlenen füzelerin, 330 kilometre yol aldığı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Kuzey'i bölgedeki gerilimi tırmandıran bu tür hareketleri sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.


Japonya Savunma Bakanlığı'na göre, denenen füzelerin balistik füze olup olmadığına ilişkin bir bilgi ise henüz mevcut değil. Bakanlık, Japonya'nın söz konusu denemenin ülkenin milli güvenliğini tehdit altında sokmadığını ifade etti.


ABD hükümetinin üst düzey bir temsilcisi ise, gelişmelerden haberdar olduklarını açıkladı. Temsilci, "durumu gözlemlediklerini ve bölgedeki müttefikleriyle yakın istişarelerde bulunduklarını" söyledi.


Şubat ayında Vietnam'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında gerçekleşen görüşme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Haziran ayında iki Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelen liderler, istişarelere yeniden başlamaya yeşil ışık yakmıştı.


Reuters,AFP/BÜ,GA


(c)

Kuzey Kore, Saatler, Kore, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:13 
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