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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

6 saat önce

Japonya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesi gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi, System.String[]

Japonya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesi gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

Japonya sahil güvenliği, Kuzey Kore'nin füze olduğu düşünülen tanımlanamayan cisim fırlattığı ve cisimlerin düştüğü yerin takip edildiği belirtildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin 2 tanımlanamayan füze fırlattığı ifade edildi. Kuzey Hamgyong'dan fırlatıldığı belirtilen tanımlanamayan füzelerin yerel saatle 14.59'da Japon Denizi kıyılarına düştüğü kaydedildi. Açıklamada, her iki füzenin 380 kilometre menzile, yaklaşık 97 kilometre irtifaya ulaştığı ve 30 saniyelik bir sürede ateşlendiği ifade edildi.

Kuzey Kore en son 31 Ekim'de iki füze fırlatmış, füzeler Japon Denizi'ne düşmüştü.

(İHA)

Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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