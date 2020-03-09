- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - Son Dakika
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- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

6 saat önce

- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı.

- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

TOKYO - Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı. Ateşlenen 3 füzenin, kısa menzilli balistik füze olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta 2 kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirerek uzun süren suskunluğunu bozan Kuzey Kore'den, bugün yeni bir hamle geldi. Güney Kore askeri makamlarından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bu sabah 3 tanımlanamayan füze ateşlediği bildirildi. Kuzey Kore'nin doğusundaki Sondok şehrinden ateşlendiği açıklanan füzelerin, Japon Denizi'ne doğru fırlatıldığı açıklandı.

Japonya Başbakanı Abe'den talimat

Gelişmenin ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de kurmaylarından konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talebinde bulundu. Halka konuyla ilgili hızlı şekilde bilgi verilmesi talimatı veren Abe, uçak ve gemi seyir güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Suskunluğunu bozmuştu

Kuzey Kore, 2 Mart'ta 2 kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. 240 kilometre yol alan füzelerin 1 dakika arayla ateşlendiği ve Kuzey Kore'nin geçmişte sahip olduğu Scud füzelerinden daha alçakta seyrettiği belirtilmişti.

- Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Shinzo Abe, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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