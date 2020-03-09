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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Üç füze ateşlendi
6 saat önce
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.
Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:46
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