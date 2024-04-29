Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu, 200 Milyon Dolarlık Kripto Para Akladı

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Kripto dedektifi ZachXBT'nin detaylı araştırmasına göre Kuzey Kore'nin ünlü Lazarus Grubu, son üç yıl içinde 200 milyon dolar değerinde kriptoyu yasa dışı yollarla akladı. Çeşitli blok zincirleri üzerinde yapılan işlemler incelenerek elde edilen bu bilgiler, kripto güvenliğine yönelik endişeleri artırıyor

Lazarus Grubu'nun Kripto Para Aklayışı Detaylandı

Kripto araştırmacısı ZachXBT'nin yaptığı son incelemelere göre Kuzey Kore'nin ünlü hacker grubu Lazarus, 2020 Ağustos'tan 2023 Ekim'ine kadar olan süreçte 200 milyon dolar değerindeki kriptoyu itibari paraya dönüştürerek yasa dışı yollarla akladı. ZachXBT'nin analizleri, çeşitli blok zincirlerinde gerçekleşen 25'ten fazla işlemi detaylı olarak inceliyor ve bu fonların kripto piyasasından nasıl çıkarıldığını ortaya koyuyor. Kullanılan yöntemler arasında kripto para karıştırıcıları, eşler arası (P2P) piyasalar ve merkezi borsalar (CEX) üzerinden yapılan işlemler bulunuyor.

ZachXBT, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Lazarus Grubu'nun gerçekleştirdiği saldırıların binlerce kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini ve bu durumun önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğini belirtti. Grubun, sofistike siber saldırı teknikleri kullanarak fon çaldığı biliniyor. Özellikle 2023 Ocak ayında gerçekleşen 100 milyon dolarlık Harmony'nin Horizon köprüsü olayı ve 2022 Mart'ında yaşanan Axie Infinity'nin Ronin köprüsü hack'lenmesi bu saldırılar arasında yer alıyor.