Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor - Son Dakika Dünya

Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor

6 saat önce

Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı. Güney Kore, füzelerin türü ve uçuş menziline ilişkin bilgilerin henüz belirlenemediğini, bölgedeki gözlem ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi

Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor, System.String[]

Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı.


Günay Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlediğini açıkladı.

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Japon Denizi, Kuzey Kore, Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09 
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