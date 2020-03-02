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Kuzey Kore Doğu Denizi'nde füze denemesi yaptı: Füzelerin türü ve uçuş menzili henüz bilinmiyor
6 saat önce
Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) yeni füze denemesi yaptı. Güney Kore, füzelerin türü ve uçuş menziline ilişkin bilgilerin henüz belirlenemediğini, bölgedeki gözlem ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09
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