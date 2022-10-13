Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül 'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim 'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Kaynak: AA

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