Kuzey Kore doğu kıyısı açıklarına "şüpheli" bir füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore doğu kıyısı açıklarına "şüpheli" bir füze fırlattı

07.05.2022 10:34
Kuzey Kore doğu kıyısı açıklarına "şüpheli" bir füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne "şüpheli" bir füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne "şüpheli" bir füze fırlattığını bildirdi.

Güney Koreli yetkililerden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına fırlatılan füzenin ne kadar uzaklığa ateşlendiği ve ne tür bir füze olduğu belirtilmedi.

Japonya Savunma Bakanlığı da ateşlenen füzenin balistik olabileceğine dair bir açıklama yaptı.

Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore doğu kıyısı açıklarına 'şüpheli' bir füze fırlattı - Son Dakika


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