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Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar - Son Dakika

Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar

14.01.2022 12:04

Kuzey Kore dünyadan gelen tüm tepkilere ve ağır yaptırımlara rağmen, henüz 2022 yılının ilk ayı bitmeden üçüncü füze denemesini gerçekleştirdi. Japonya ve Güney Kore'nin yakından takip ettiği bu tehlikeli füze yarışı için ABD'den "İlgi çekmeye çalışıyorlar" şeklinde bir yorum yapıldı.

Yeni yıl ile birlikte savunma teknolojilerine yönelik denemelere hız veren Kuzey Kore, bir silah testi daha gerçekleştirdi. Japonya ve Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, yerel saat ile 14.55'de Pyongyang'dan yeni bir füze ateşlendiğini duyurdu. ABD ile iş birliği içinde fırlatılan yeni füzenin analiz edildiği belirtilirken, hava yolu ve deniz trafiği güvenliğine ilişkin bilgilerin doğrulanmaya çalışıldığı da ifade edildi. Son deneme, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 3'üncü füze denemesi olarak kayıtlara geçti.

BU AY ÜÇÜNCÜ DENEME

Pyongyag, 5 Ocak tarihinde hipersonik bir füze denemesi gerçekleştirmiş, 700 kilometre uzaklıktaki belirlenmiş hedefin başarı ile vurulduğu açıklanmıştı. Başka bir hipersonik füzeyi daha 11 Ocak'ta ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarılı şekilde hedef alındığını duyurmuştu. Öte yandan son denemenin geliştirilen hipersonik silah sisteminin genel teknik özelliklerinin nihai doğrulamasını amaçladığı belirtilirken, hipersonik füze geliştirme çalışmalarının ülkenin 5 yıllık savunma planında en yüksek stratejik öneme sahip olduğu hatırlatılmıştı.

PYONGYANG'IN EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİ

Pyongyang yönetimi, geçen yıl Eylül ayında ilk kez hipersonik füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan ve ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen hipersonik füzeler bir kez daha dünya gündemine oturmuştu. Geleneksel savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi imkansız olan hipersonik füzelerin, geleceğin savunma teknolojisi olarak görüldüğü de kamuoyuna yansımıştı.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin füze denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken yaptığı açıklamada, "Birkaç ay önce Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik hazır olduğumuzu belirttik ancak maalesef Kuzey Kore bu önerilere yanıt vermemekle kalmayıp füze denemelerine devam etti. Bu son derece istikrarsızlaştırıcı bir şey" dedi.

Bakan Blinken, Kuzey Kore'nin dikkat çekmeye çalıştığını düşündüğünü belirterek, "Bunu geçmişte yaptı muhtemelen de yapmaya devam edecek. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, onların ve bizim gerektiği gibi korunduğumuzdan ve Kuzey Kore'nin bu eylemlerinin sonuçlarına çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
  • Giorgi Batu Bozdoğan: Japonya'da , Kore'de, Vietnamda, Tayland'da , Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, milyonlarca insanı katleden emperyalist ABD ve yandaşlarımı uyaran. Canları cehenneme... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Füze, Kore, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor! 2022'nin ilk ayında 3 füze denemesi birden yaptılar - Son Dakika
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