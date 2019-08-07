Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore füze denemelerinin uyarı olduğunu açıkladı
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Kuzey Kore füze denemelerinin uyarı olduğunu açıkladı

52 dakika önce

Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ortak tatbikat yapan ABD ve Güney Kore'ye uyarı olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore füze denemelerinin uyarı olduğunu açıkladı, System.String[]
Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ortak tatbikat yapan ABD ve Güney Kore'ye uyarı olduğunu açıkladı.
Güney Kore, Kuzey Kore, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 
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