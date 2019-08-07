Kuzey Kore füze denemelerinin uyarı olduğunu açıkladı
52 dakika önce
Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ortak tatbikat yapan ABD ve Güney Kore'ye uyarı olduğunu açıkladı.
Kuzey Kore
, yeni füze denemelerinin ortak tatbikat yapan ABD ve Güney Kore
'ye uyarı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti