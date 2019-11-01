Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu
Son Dakika Güncel Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu

Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu

7 saat önce

Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu, System.String[]

Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Kore Savunma Bilimi Akademisi, dün öğleden sonra yaptığı füze denemesinde, "süper büyük" füze bataryası kullandı.

Pyongyang lideri Kim Jong-un, bataryaların aralıksız ateşleme ve itiş sistemlerinin güvenliğinin test edildiği denemenin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore, dün Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurmuş, ancak füzelerin türüne ve menziline ilişkin bilgi vermemişti.

Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemil Çiçek'ten Ermeni kararı sonrası 9 Kasım uyarısı: Tazminat kararı Türkiye'nin başına 100 yıl altından kalkamayacağı sorunlar açar
ABD Başkanı Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin kim olduğunu biliyoruz Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bakan Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak isteyenlerin başını Fransa ile İsrail çekiyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore füze denemesini çoklu batarya ile yaptığını duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]