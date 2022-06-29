Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın yağışlı mevsiminde Pyongyang'ın sınırın diğer tarafındaki barajlardan su tahliye etmeden önce bilgi vermesi gerektiğine işaret edilirken, talebin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Kuzeyli yetkililerin "tepkisiz kaldığı" bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore, Güney'in baraj suyunun salıverilmesine dair ön bildirim talebine sessiz kaldı - Son Dakika

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