Kuzey Kore, Güney'in "Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirme girişimini" reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore, Güney'in "Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirme girişimini" reddetti

19.08.2022 09:44
Kuzey Kore, Güney'in "Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirme girişimini" reddetti

Kuzey Kore, Güney'in nükleer silahlardan arındırma adımları karşılığında Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirmesine yardımcı olma yönündeki girişimi reddetti.

Kuzey Kore, Güney'in nükleer silahlardan arındırma adımları karşılığında Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirmesine yardımcı olma yönündeki girişimi reddetti.

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney'in nükleerden arındırılması halinde Kuzey'e ekonomik açıdan yardım etme önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koreler arası ilişkilerden sorumlu olduğu bilinen Kim Yo Jong, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yönetiminin söz konusu planını, "saçmalığın zirvesi" olarak tanımladı.

Geçmişte de benzer planların olduğunu hatırlatan Kim Yo Jong, Güney'in "cüretkar girişimini" asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Açıklama, Yoon'un nükleer silahlardan arınma adımları atması durumunda Kuzey'in ekonomisini geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan planın bazı ayrıntılarını açıkladığı konuşmasından dört gün sonra geldi.

Yoon'un açıklamaları

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu.

Yoon'un diplomasi çağrısı ve açıklamaları, Kuzey Kore'nin batıdaki sahil kasabasından denize doğru füze atışlarının ardından gelmişti.

Ancak Yoon, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin müttefikleri için caydırıcılık stratejisinin Kuzey tarafının tehditlerine karşı gelişebileceğine dair umudunu ifade ederek, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik kendi planları olmadığını kaydetti.

Kuzey tarafına ekonomik yardım teklifine açıklık getiren Yoon, "Onlara 'Başlangıçta tamamen nükleer çalışmalara son verin.' demiyoruz. Bizim söylediğimiz, nükleer silahlardan tamamen arınmaya yönelik ilk adımın atılması karşılığında bazı yardımlarda bulunacağımızdır." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakereleri

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

YORUMLAR
500
Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok
Kaynak: AA

Kuzey Kore, Pyongyang, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, Güney'in 'Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirme girişimini' reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:04:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore, Güney'in "Pyongyang'ın ekonomisini iyileştirme girişimini" reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement