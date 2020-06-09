Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim hattını kesiyor - Son Dakika

Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim hattını kesiyor

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan acil iletişim ağını kesmeye karar verdi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim hattını kesiyor, System.String[]

Kuzey Kore, Güney Kore ile olan acil iletişim ağını kesmeye karar verdi.


Kuzey Kore'nin devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yapılan açıklamada, "Güney Koreli otoriteler Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca eylemlerde bulundu. Kötü bahanelerle ağır sorumluluktan kaçmaya çalıştılar. Bu durum, iki Kore arası ilişkileri bir felakete sürükledi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, "Önderliğimizin haysiyetini hiçbir şeyle değiştirmeyeceğiz. Bunu hayatımız pahasına savunacağız. Güney Koreli makamlarla yüz yüze oturmaya gerek yok. Onlarla görüşmek için hiçbir neden olmadığı sonucuna vardık. Çünkü onlar sadece dehşetimizi uyandırdı" denildi.


Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Güney ile ilişkileri yöneten kız kardeşi Kim Yo Jong'un, Kuzey ve Güney Kore arasındaki tüm iletişim ve irtibat ilişkilerini tamamen kesmek için bir talimat verdiği bildirilen açıklamada, bağlantının kesilmesi kararının yerel saatle 00.00'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.


Güney Kore'de bulunan aktivistler yönetim karşıtı broşür atmış, Kuzey Kore de Güney'i tepkisiz kalmakla suçlamıştı. Güney Kore ile Kuzey Kore, günde 2 kez görüşüyordu. Ancak Kuzey Koreli yetkililer, 21 aydır ilk kez telefona çıkmamıştı. - SEUL

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim hattını kesiyor - Son Dakika

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