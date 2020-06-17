Kuzey Kore: 'Güney Kore, kırma köpek gibi davranıyor' - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore: 'Güney Kore, kırma köpek gibi davranıyor'

Kuzey Kore, Güney Kore'yi "korku saçan bir kırma köpek gibi" davranmakla suçladı.

Kuzey Kore: 'Güney Kore, kırma köpek gibi davranıyor', System.String[]

Kuzey Kore, Güney Kore'yi "korku saçan bir kırma köpek gibi" davranmakla suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong da Güney Kore Cumhurbaşkanı için "ABD'nin dalkavuğu" dedi.

Kuzey Kore sınıra birlikler göndereceğini duyururken Güney Kore, Pyongyang'ın "yeni provokasyonlarına izin vermeyeceğini" açıkladı.

Kuzey Kore'nin dün ateşkes hattındaki Güney'le irtibat bürosunu havaya uçurmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik yeni bir boyuta taşınırken, Pyongyang'dan Seul'e yönelik sert açıklamalar geldi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan bir yorumda 2018'de iki ülke arasındaki yakınlaşmayı ilerletmek için kurulan irtibat ofisinin neden havaya uçurulduğuna açıklama getirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Güney Kore Savunma Bakanlığı, korku saçan bir kırma köpek gibi davranıyor. Caka satıyor, blöf yapıyor, diyalog içinde olduğu partnerini rahatsız ediyor, gerginlik ve çatışmacı bir atmosfer yaratıyor. İrtibat ofisinin havaya uçurulması, iki ülke ilişkilerinde yaşanabilecek tam bir felaketin ilk adımı olabilir."

İrtibat bürosu, Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli ilticacıların propaganda için sınırdan balonlarla propaganda broşürleri, yiyecek, bir dolarlık banknotlar ve radyolar uçurduğu ve Güney'in bunları engelleyemediği şikayetleri sonrasında imha edilmişti.

Büronun imha edilmesinden birkaç saat önce Kim Yo-jong, orduya gerekli önlemleri alması için talimat verildiğini açıklamıştı.

'ABD'nin dalkavuğu'

Yeni dönemde gerilimi artırıcı politikaların mimarı olarak görülen Kim Yo-Jong bugünse Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i hedef aldı.

Kim, Kuzey ve Güney Kore arasındaki anlaşmaların "Moon'un boynuna ABD dalkavukluğu halkasını geçirmesi nedeniyle" başarısız olduğunu söyledi, "İmzaladığımız anlaşmanın mürekkebi kuramadan, efendisinin baskısıyla Güney Kore-ABD çalışma grubunu kabul etti" dedi.

Kuzey Kore sınıra asker gönderecek Kuzey Kore Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, geçmişte iki ülke arasındaki yakınlaşmanın simgeleri olarak görülen sınırdaki iki bölgeye asker göndereceğini duyurdu.

Sözcü, kapatılan Kaesong sanayi kompleksi ve doğu kıyısındaki Kumgang turistik bölgesine gönderilecek askerlerin burada tatbikatlara yeniden başlayacağını, sınıra askeri gözlem noktaları kurulacağını ve buradan Güney'e propaganda malzemeleri gönderileceğini söyledi.

'Kuzey Kore, Trump'ın dikkatini çekmeye çalışıyor olabilir'

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise KimYo-Jong'un Moon'a yönelik sözleri "kaba ve anlamsız" olarak nitelendi.

Açıklamada, "Kuzey'in kışkırtmalarına daha fazla müsamaha gösterilmeyeceği" belirtildi.

ABD Güney Kore'ye desteğini ifade ederken, Avrupa Birliği Kuzey Kore'nin irtibat bürosunu imha etmesini kınadı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre merkezi Washington'da bulunan Tanea Intelligence adlı danışmanlık şirketinin uzmanları Tobias Harris ve Victor Cha, birlikte kaleme aldıkları bir makalede, Kuzey Kore'nin, koronavirüs salgını, protestolar ve seçim kampanyasıyla meşgul olan ABD Başkanı Trump'ın dikkatini çekmeye çalışıyor olabileceğini öne sürdü.

'Kuzey Kore, tatbikatlara nasıl tepki verir siz düşünün'

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nden Prof. Leif-Eric Easley ise irtibat bürosunun imha edilmesini şöyle yorumladı:

"Kuzey ile Güney arasındaki yıllar içinde sağlanan yakınlaşma siyasi şiddet sonucu yerler bir edildi. Pyongyang sınırdan broşür atılması için bu kadar gürültü koparıyorsa, bu yaz yapılacak ABD-Güney Kore tatbikatına nasıl tepki verir siz düşünün."

Avrupa Birliği, Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:07 

Son Dakika Dünya Kuzey Kore: 'Güney Kore, kırma köpek gibi davranıyor' - Son Dakika Dünya

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