Kuzey Kore, Güney Kore'nin iletişim kanalı üzerinden yaptığı çağrılara cevap vermiyor - Son Dakika

Güney Kore, 27 Temmuz'da yeniden kullanıma açılan iki ülke arasındaki iletişim kanalı üzerinden yapılan çağrılara Kuzey Kore'nin cevap vermediğini bildirdi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında Haziran 2020'de kapatılan iletişim hattı 27 Temmuz'da yeniden kurulmuştu. Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin iletişim hattı üzerinden yapılan aramalara cevap vermediğini bildirdi. Basında yer alan haberlerde, Kuzey Kore'nin tüm uyarılarına rağmen Güney Kore'nin ABD ile ortak tatbikat yapması nedeni ile telefonlara cevap vermediği öne sürüldü.

İki ülke arasındaki savaş 1953'te barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesi nedeni ile iki ülke teknik olarak hala savaşta gözüküyor. Kurulan iletişim hattı üzerinden iki ülke genellikle günde iki defa görüşme gerçekleştiriyor. Kuzey Kore, başarısız bir barış zirvesinin ardından ilişkilerin bozulması üzerine Haziran 2020'de iletişim hattını kapatmıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong tatbikat için, "ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasının en canlı ifadesi" yorumunu yapmış, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan savaş tatbikatlarına devam edip etmediğini veya büyük bir karar alıp almadığını yakından takip edecek. Umut mu, yoksa umutsuzluk mu? Bu bize bağlı değil" demişti. - SEUL