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Kuzey Kore, Güney Kore sınırına ateş açtı (1)
1 saat önce
KUZEY Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı.
KUZEY Kore Lideri Kim Joung Un' un 3 hafta aradan sonra bir fabrika açılışında görülmesinin ardından ilk gerginlik yaşandı. Kuzey Kore'den Güney Kore sınırına sabaha karşı ateş açıldığı öğrenildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah sınırdaki nöbet kulübesine Kuzey Kore'den ateş açıldığı ve Seul yönetiminin iki kez ateş açarak karşılık verdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 06:53 Kaynak: DHA
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