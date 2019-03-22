Kuzey Kore, Güney'le İrtibat Bürosundan Çekildi
23 dakika önce
Kuzey Kore, Güney Kore'yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong'da açılan irtibat bürosundaki personeli çekme kararı aldı.
Kuzey Kore
, Güney Kore
'yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong'da açılan irtibat bürosundaki personeli çekme kararı aldı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Koreli yetkililer bu sabah irtibat bürosundaki görevlilerin gün içinde ofisten ayrılacağını bildirdi.
Güney Kore Hükümeti, karardan üzüntü duyduğunu açıkladı ve Kuzey Koreli personele geri dönmesi çağrısında bulundu. ABD
Başkanı Donald Trump
ile Kuzey Kore lideri Kim Jon-un geçen ayki zirve toplantısından bu yana Kuzey ve Güney Kore yetkileri arasında hiçbir görüşme yapılmadı.
Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez iki taraftan yetkililerin düzenli olarak bir araya gelmesini sağlayan irtibat bürosu, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olabilecek önemli bir platform olarak değerlendiriliyordu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:29
Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi
İngiltere'de 4 Camiye Gece Yarısı Saldırı Düzenlendi
4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek
Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı