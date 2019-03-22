Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore, Güney'le İrtibat Bürosundan Çekildi
BBC

Kuzey Kore, Güney'le İrtibat Bürosundan Çekildi

23 dakika önce

Kuzey Kore, Güney Kore'yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong'da açılan irtibat bürosundaki personeli çekme kararı aldı.

Kuzey Kore, Güney'le İrtibat Bürosundan Çekildi, System.String[]
Kuzey Kore, Güney Kore'yle diyaloğu geliştirmek için geçen yıl sınır kenti Kaesong'da açılan irtibat bürosundaki personeli çekme kararı aldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kuzey Koreli yetkililer bu sabah irtibat bürosundaki görevlilerin gün içinde ofisten ayrılacağını bildirdi.

Güney Kore Hükümeti, karardan üzüntü duyduğunu açıkladı ve Kuzey Koreli personele geri dönmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jon-un geçen ayki zirve toplantısından bu yana Kuzey ve Güney Kore yetkileri arasında hiçbir görüşme yapılmadı.

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez iki taraftan yetkililerin düzenli olarak bir araya gelmesini sağlayan irtibat bürosu, iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olabilecek önemli bir platform olarak değerlendiriliyordu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:29 

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Dünya
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