Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore, Güney'le Ortak İrtibat Bürosundaki Görevlilerini Geri Çekti

Kuzey Kore, Güney'le Ortak İrtibat Bürosundaki Görevlilerini Geri Çekti

44 dakika önce

Kuzey Kore'nin eylülde Güney Kore ile ortak açtıkları irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiği bildirildi.

Kuzey Kore, Güney'le Ortak İrtibat Bürosundaki Görevlilerini Geri Çekti, System.String[]
Kuzey Kore'nin eylülde Güney Kore ile ortak açtıkları irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiği bildirildi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin sınır kent Kaesong'da yer alan ortak irtibat bürosundaki görevlilerini geri çektiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin irtibat bürosunda bir toplantı sırasında kararını Güney Kore'ye bildirdiği ifade edilen açıklamada, bu kararın "üzücü" olduğu dile getirildi.

Güney Kore ile Kuzey Kore, geçen eylülde sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.

Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı." diye konuşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

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