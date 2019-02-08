Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Havayi Fişekler Eşliğinde Yeni Yıla Girdi

Kuzey Kore Havayi Fişekler Eşliğinde Yeni Yıla Girdi

59 dakika önce

Kuzey Kore ve Güney Kore ay takvimine göre aynı günde yeni yıllarını kutladı.

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Kuzey Kore ve Güney Kore ay takvimine göre aynı günde yeni yıllarını kutladı. Kuzey Kore'de genç çiftler geleneksel kıyafetler giymiş yaşlıları ziyaret etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19 

Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya
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