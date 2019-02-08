Kuzey Kore Havayi Fişekler Eşliğinde Yeni Yıla Girdi
59 dakika önce
Kuzey Kore ve Güney Kore ay takvimine göre aynı günde yeni yıllarını kutladı.
Kuzey Kore
ve Güney Kore
ay takvimine göre aynı günde yeni yıllarını kutladı. Kuzey Kore'de genç çiftler geleneksel kıyafetler giymiş yaşlıları ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19
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