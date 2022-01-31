Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı

Kuzey Kore, Hwasong-12 balistik füze denemesini doğruladı

31.01.2022 10:54

Kuzey Kore, orta-uzun menzilli bir balistik füze olan Hwasong-12'yi başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore, orta-uzun menzilli bir balistik füze olan Hwasong-12'yi başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

Yeni yıl ile birlikte savunma teknolojilerine yönelik denemelere hız veren ve bir ayda 7 füze fırlatan Kuzey Kore dün gerçekleştirilen son füze denemesini doğruladı. Hwasong-12 tipi füzenin ülkenin kuzeybatı bölgesinden Japon Denizi'ne doğru fırlatıldığı kaydedildi. Füzenin daha yüksek bir irtifaya ulaşmak için normalden daha dik bir yörüngede fırlatıldığı belirtilirken, Savunma Bilimleri Akademisi'nin denemeye öncülük ettiği vurgulandı. Testin, Hwasong-12 tipi füze sisteminin başarısını doğruladığı ifade edildi.

MENZİLİ 5 BİN KİLOMETRE

Sıvı yakıt teknolojisinden güç aldığı bilinen ve Pyongyang'ın ABD'nin Hawaii ve Alaska eyaletlerine ulaşmak üzere geliştirdiğine inanılan orta-uzun menzilli Hwasong-12'nin 5 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtildi. Ayrıca Kuzey Kore'nin söz konusu füze teknolojisi ile ABD'nin Guam eyaletini de hedef alabileceği ifade edildi.

1 AYDA 7'NCİ FÜZE DENEMESİ

Japonya, Kuzey Kore'nin Ocak ayı başından bu yana 6 kez hipersonik füze, taktik güdümlü füze ve seyir füzesi denemeleri gerçekleştirmesinin ardından dün 7'inci kez füze ateşlediğini açıklamıştı. Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu ve yaklaşık 30 dakika havada kaldığı ifade edilirken, Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına gelen eylemi uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

Kaynak: İHA
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